В США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400

«Через две недели после его (президента Турции — ред.) визита в Белый дом, (Реджеп Тайип) Эрдоган проявляет неуважение к (президенту США Дональду) Трампу, США и НАТО, а также пересекает очередную «красную линию» по С-400″, — заявил сенатор.