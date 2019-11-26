В США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400

Член сената США демократ Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную «красную линию», начав тестирование работы радаров приобретенных у России комлплексов ПВО С-400, об этом он написал у себя в Twitter.
«Через две недели после его (президента Турции — ред.) визита в Белый дом, (Реджеп Тайип) Эрдоган проявляет неуважение к (президенту США Дональду) Трампу, США и НАТО, а также пересекает очередную «красную линию» по С-400″, — заявил сенатор.
Ван Холлен подчеркнул, что существующее законодательство «обязывает Трампа ввести санкции».
Ранее газета Milliyet сообщила со ссылкой на военный источник, что Турция начинает тестирование работы радаров С-400, для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.(РИА Новости)