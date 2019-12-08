В США обосновали предъявление импичмента Трампу

Президент США Дональд Трамп виновен в совершении тяжких преступлений и проступков, которые по закону дают основания для его импичмента.

Такое утверждение содержится в 52-страничном докладе демократов комитета по судебным делам Палаты представителей Конгресса США.

Опираясь на конституцию и положения Филадельфийского конвента 1787 года, авторы перечисляют три нарушения со стороны президента, влекущие за собой отстранение от власти.

Речь идет о злоупотреблении полномочиями, предательстве нации путем общения с иностранцами и коррупции в вопросах должности и выборов.

| 2019-12-07T23:27:16+00:00 8 декабря 2019, 07:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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