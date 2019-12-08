В США обосновали предъявление импичмента Трампу

Президент США Дональд Трамп виновен в совершении тяжких преступлений и проступков, которые по закону дают основания для его импичмента.

Такое утверждение содержится в 52-страничном докладе демократов комитета по судебным делам Палаты представителей Конгресса США.

Опираясь на конституцию и положения Филадельфийского конвента 1787 года, авторы перечисляют три нарушения со стороны президента, влекущие за собой отстранение от власти.

Речь идет о злоупотреблении полномочиями, предательстве нации путем общения с иностранцами и коррупции в вопросах должности и выборов.