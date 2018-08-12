В США обнаружили старый индейский форт и тысячи артефактов

Остатки индейского форта и несколько тысяч артефактов были найдены на строительной площадке железнодорожного моста в Коннектикуте в США, сообщаетDaily Mail.
Чиновники Государственного департамента транспорта США объявили о находке старого индейского форта и артефактов, некоторым из которых, как полагают, более 3000 лет. Они были обнаружены в Норуолке возле 122-летнего пешеходного моста, который реконструируется.
Форт и артефакты были найдены в ходе плановых археологических изысканий.
18 просмотров