В США обнаружили старый индейский форт и тысячи артефактов

Остатки индейского форта и несколько тысяч артефактов были найдены на строительной площадке железнодорожного моста в Коннектикуте в США, сообщаетDaily Mail.

Чиновники Государственного департамента транспорта США объявили о находке старого индейского форта и артефактов, некоторым из которых, как полагают, более 3000 лет. Они были обнаружены в Норуолке возле 122-летнего пешеходного моста, который реконструируется.

Форт и артефакты были найдены в ходе плановых археологических изысканий.

 

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| 2018-08-12T22:08:57+00:00 13 августа 2018, 03:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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