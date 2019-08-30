В США обнаружили редкую двухголовую черепаху

В США в городе Хилтон-Хед-Айленд в Южной Каролине обнаружили двухголового детеныша черепахи. Нашли необычного мутанта представители по охране черепах Sea Turtle Patrol Hilton Head Island. Они также опубликовали фотографию на своей Facebook-странице.

«Вчера мы осматривали черепашьи гнезда и нашли этого двухголового малыша. Подобная мутация чаще встречается именно среди рептилий, но при этом остается крайне редкой. Мы отпустили его в океан», — отметили они.

Снимок привлек пользователей со всего мира, собрав тысячи лайков и комментариев. Многие подвергли сомнению возможность подобного детеныша выжить в естественной среде обитания.