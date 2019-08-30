В США обнаружили редкую двухголовую черепаху

В США в городе Хилтон-Хед-Айленд в Южной Каролине обнаружили двухголового детеныша черепахи. Нашли необычного мутанта представители по охране черепах Sea Turtle Patrol Hilton Head Island. Они также опубликовали фотографию на своей Facebook-странице.

«Вчера мы осматривали черепашьи гнезда и нашли этого двухголового малыша. Подобная мутация чаще встречается именно среди рептилий, но при этом остается крайне редкой. Мы отпустили его в океан», — отметили они.

Снимок привлек пользователей со всего мира, собрав тысячи лайков и комментариев. Многие подвергли сомнению возможность подобного детеныша выжить в естественной среде обитания.

 

 

| 2019-08-30T19:45:08+00:00 30 августа 2019, 20:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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