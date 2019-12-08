В США обнародован доклад с основаниями импичмента Трампа

Члены Демократической партии Соединенных Штатов из юридического комитета Палаты представителей Конгресса обнародовали доклад, в котором проясняются конституционные основания для импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

В документе отмечается, что действующие глава американского государства «серьезно злоупотребляет властью».

По мнению демократов, такая ситуация предает национальные интересы за счет связей с иностранцами, а также подрывает свои должностные обязанности или институт выборов.

Они также считают, что любое злоупотреблений общественным доверием само по себе является основанием для импичмента.

Там утверждают, что подобное злоупотребление доверием при одновременном игнорировании и нанесении ущерба конституции является самым прочным из всех возможных оснований для импичмента.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. (gazeta.ru)