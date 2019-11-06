В США не прогнозировали падение Берлинской стены

Разведка США в 1989 году не предполагала, что Берлинская стена может пасть, сообщил бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер, который возглавлял американскую дипломатию в 1989-1992 годах, сообщает РИА Новости.

«Короткий ответ — нет. Для нас это было таким же сюрпризом… Насколько мне известно, у нас не было заранее никакой информации, никаких разведданных об этом», — сказал он в среду, выступая в Университете Джорджтауна.

По его словам, он хорошо помнит тот день. Бейкер вспоминает, что ему передали записку во время обеда с президентом Филиппин в госдепартаменте, где говорилось, что власти ГДР разрешили гражданам свободно переходить в Западный Берлин и обратно и что, похоже, стену разбирали.

«Я поднял тост за это, извинился, и направился в Белый дом на встречу с президентом (Джорджем) Бушем, чтобы обсудить, каким будет наш ответ», — сказал Бейкер.