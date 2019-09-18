В США назвали стоимость возвращаемых России исторических документов

Стоимость шестнадцати исторических документов, которые в среду будут переданы российским властям американской стороной, превышает 30 тысяч долларов, сообщила в интервью РИА Новости региональный атташе следственной службы Министерства внутренней безопасности США Кэти Бэй.
Торжественная церемония возвращения артефактов пройдет в резиденции американского посла в Москве Спасо Хаус и станет одним из последних публичных мероприятий Джона Хантсмана, который 3 октября сложит полномочия в качестве главы дипмиссии.
Ранее посольство США сообщило, что США передадут России похищенные в 90-е годы из архивов документы эпохи Николая II — так называемые именные императорские указы Капитулу орденов.
«Это указы, изданные Николаем II и подписанные в период между 1905 и 1914 годами. Я знаю, что они хранились в Федеральном архиве в Санкт-Петербурге (Российский государственный исторический архив, РГИА – Прим. ред.), откуда потом были украдены и затем оказались в США в одном из аукционных домов», — рассказала Бэй.
Она отметила, что это часть корпуса документов, который был похищен Владимиром Файнбергом и его помощниками в начале 90-х годов. После того, как артефакты попали в США, их начали находить или на аукционных торгах, или на различных выставках. Так случилось и в этот раз.