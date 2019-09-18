В США назвали стоимость возвращаемых России исторических документов

«Это указы, изданные Николаем II и подписанные в период между 1905 и 1914 годами. Я знаю, что они хранились в Федеральном архиве в Санкт-Петербурге (Российский государственный исторический архив, РГИА – Прим. ред.), откуда потом были украдены и затем оказались в США в одном из аукционных домов», — рассказала Бэй.

Она отметила, что это часть корпуса документов, который был похищен Владимиром Файнбергом и его помощниками в начале 90-х годов. После того, как артефакты попали в США, их начали находить или на аукционных торгах, или на различных выставках. Так случилось и в этот раз.