В США назвали самый опасный военный корабль России

Американское издание Military Watch 18 октября рассказало об оснащении атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» и оценило его возможности.

Выяснилось, что на военном корабле будет присутствовать большое количество крылатых ракет и продвинутая система ПВО. Помимо этого в оснащение войдут новейшие системы радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные артиллерийские комплексы «Кортик» и ЗРК «Редут».

При этом основным оружием корабля издание называет ракету «Циркон», которая способна поражать цели, находящиеся на расстоянии до тысячи километров. А подобные характеристики превосходят главную противокорабельную ракету ВМС США «Гарпун», пишет журнал.

«Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем из стоящих на вооружении ВМФ России», — говорится в статье.

В марте глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о новых возможностях крейсера «Адмирал Нахимов, которые тот получил после модернизации. Позже американское издание признало этот крейсер самым мощным кораблем (iz.ru)