В США назвали Россию «самой реальной угрозой»

Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе». К такому выводу пришли авторы доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation.
В документе Россию называют «агрессивной в своем поведении» и «угрожающей» с позиции ее «возрастающих способностей».
Такая же оценка дается Китаю, который исследователи называют «самой всеобъемлющей угрозой», с которой сталкиваются США.
Особое место в исследование отводится теме модернизации российской армии. Американские эксперты приводят в пример зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей», противоспутниковые комплексы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), танки Т-72, Т-80 и Т-90.(РИА Новости)
| 2019-11-03T10:16:42+00:00 3 ноября 2019, 12:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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