В США назвали Россию «самой реальной угрозой»

Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе». К такому выводу пришли авторы доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation

В документе Россию называют «агрессивной в своем поведении» и «угрожающей» с позиции ее «возрастающих способностей».

Такая же оценка дается Китаю, который исследователи называют «самой всеобъемлющей угрозой», с которой сталкиваются США.

В докладе отмечается, что Россия обладает самым большим арсеналом ядерного оружия среди ядерных держав, «способным способных уничтожить множество целей на территории США и стран-союзниц».

Особое место в исследование отводится теме модернизации российской армии. Американские эксперты приводят в пример зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей», противоспутниковые комплексы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), танки Т-72, Т-80 и Т-90.(РИА Новости)