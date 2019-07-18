В США назвали приложение FaceApp угрозой нацбезопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер считает, что российское мобильное приложение FaceApp может быть угрозой национальной безопасности.

Как передает РИА «Новости», об этом политик написал в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC).

«FaceApp использует искусственный интеллект, чтобы изменить фотографии пользователей, делая их моложе или старше или выбирая противоположный пол. Однако чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», – говорится в письмо сенатора, опубликованного в Twitter.

По утверждению Ч.Шумера, FaceApp «может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан».

По его словам, фотографии из приложения могут быть в будущем использованы без согласия владельца смартфона, и попросил ФБР выяснить, как персональные данные американцев могут оказаться в руках “российского правительства или имеющих с ним связи организаций”.

Однако издание TechCrunch опровергло эту информацию, так как следы загрузки изображений не были обнаружены. На сайте ресурса также появилось заявление разработчиков приложения о том, что большинство фотографий удаляются с серверов компании в течение 48 часов с даты загрузки.

Отметим, что FaceApp – мобильное приложение, разработанное российской компанией Wireless Lab в 2017 году. С помощью этой программы можно преобразовать свое лицо на фотографии, заставляя его улыбнуться, поменять пол и даже помолодеть или состариться.