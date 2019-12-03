В США назвали необходимые условия для взаимодействия с Россией

 США будут взаимодействовать с Россией только по тем вопросам, которые отвечают интересам страны, заявил замгоссекретаря США Дэвид Хейл.
«Для продвижения американских интересов мы принципиально не стремимся к конфронтационным отношениям с Россией. Мы остаемся открытыми для сотрудничества с Москвой, когда оно соответствует нашим интересам и интересам наших союзников», — сообщил дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.
Хейл подчеркнул, что «госдепартамент поддерживает двухстороннее взаимодействие с Россией там, где это в наших интересах».
| 2019-12-03T19:26:06+00:00 3 декабря 2019, 22:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss