В США назвали еще три планирующие вмешаться в выборы страны

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об обеспокоенности США относительно возможного вмешательства в американские промежуточные выборы не только со стороны России, но и со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана. Об этом чиновник в воскресенье, 19 августа, сообщил в интервью ABC News.

Таким образом, Россия, как подчеркнул Болтон, является лишь одной из четырех стран, которые могут попытаться вмешаться в политическую кампанию в Штатах.

«Я могу окончательно сказать, что у представителей нацбезопасности (США) существует достаточная обеспокоенность относительно вмешательства в промежуточные выборы Китая, вмешательства Ирана и вмешательства Северной Кореи», — заявил советник американского президента.

По его словам, сейчас власть Штатов принимает меры, чтобы попытаться это предотвратить.

«Так что все эти четыре страны действительно вызывают у Вашингтона беспокойства», — подчеркнул Болтон.

В ответ на просьбу журналистки рассказать о каких-либо подробностях связи этого дела с Китаем и объяснить, были ли какие-то детали по этому в прошлом, чиновник сообщил, что не собирается вдаваться в подробности относительно того, что он видел и знает.

«Но по выборам 2018 года я говорю вам, это те четыре страны, которые нас больше всего волнуют», — резюмировал Болтон.

Промежуточные выборы в США состоятся в ноябре. На них американцам предстоит полностью переизбрать нижнюю палату конгресса — палату представителей, а также 35 сенаторов из 100.

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