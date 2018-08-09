В США намерены создать военные космические силы

Космические силы Соединенных Штатов станут шестым родом американских войск. Их планируют создать до 2020 года. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает в четверг, 9 августа, AssociatedPress.

Пенс заявил, что новый род войск необходим для обеспечения американского господства в космосе в условиях усиления конкуренции и угроз со стороны Китая и России.

«Космос, который когда-то был миролюбивым и беcконкурентным, сейчас многолюдный и соревновательный» — отметил он.

Пенс сообщил, что Пентагон позже обнародует детали первого этапа реализации плана по созданию космических сил.

Президент Дональд Трамп ранее призвал к «отдельной, но равной» космической силе. Министр обороны Джим Маттис одобрил планы реорганизации космического подразделения вооруженных сил, однако был против запуска дорогого отдельного рода войск.

Корреспондент.net

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