В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой

По данным издания, награду, предназначенную для военных, которые «не сталкивались с иностранным вооруженным противником или вражескими действиями», получат несколько тысяч человек. В частности, на нее смогут претендовать военные, несущие службу в радиусе 115 миль (185 километров) от мексиканской границы в штатах Техас, Нью-Мексико, Аризона и Калифорния, а также служащие в штабе миссии в Сан-Антонио.