В США начали тестировать вакцину против рака

В США ученые начали испытания вакцины, которая может предотвратить возникновение рака или затормозить его развитие. Исследования ведет Стивена Джонсон вместе с коллегами из Университета штата Аризона на протяжении 10 лет, передает CNN.

«Опухоли у них развиваются внезапно, в результате старости, очень похоже на то, как это происходит у людей», — отметил ученый.

Недавно команда Джонсона начала клинические испытания для проверки вакцины против рака на 800 собаках. В ходе исследования будет определено, может ли препарат задержать или предотвратить возникновение опухоли.

Вакцину будут вводить здоровым собакам, а затем наблюдать за ними несколько лет. Увидеть, действует ли препарат, можно будет через три-пять лет.

Отмечается, что большинство экспертов по онкологии считают, что создание вакцины, которая предотвращала бы образованию опухолей, подобно прививке от гриппа, практически невозможно: дело в том, что различные виды рака по-разному ведут себя на молекулярном уровне.

«Они могут быть правы, но, если вероятность того, что вакцина сработает, составляет хотя бы 10%, я не вижу причин, по которым мы не должны использовать этот шанс», – добавил Джонсон.

Как отметил исследователь, если испытания пройдут успешно, подобную вакцину можно будет создать и для людей.