В США начали продавать яблоки, которые не портятся целый год

Селекция нового сорта под названием Cosmic Crisp («космически хрустящий») началась в 1997 году и заняла 22 года. Cosmic Crisp вывели ученые из Вашингтонского университета. Это гибрид Honeycrisp и Enterprise. Фермеры этого штата получили эксклюзивное право выращивать фрукт в течение следующих 10 лет.

Запуск нового сорта обошелся в 10 миллионов долларов. Всего посадили около 12 миллионов деревьев, передает телеканал «НТВ».

Создатели говорят, что яблоко получилось хрустящим, твердым и очень сочным. Оно сочетает в себе и сладость, и кислинку. А самое главное, что мякоть Cosmic Crisp очень медленно окисляется, коричневеет, поэтому оно может храниться в холодильнике до 10–12 месяцев без потери качества.

Известно, что в США яблоки занимают второе место по популярности среди всех фруктов после бананов. Штат Вашингтон — крупнейший в стране производитель яблок.

| 2019-12-01T23:34:31+00:00 2 декабря 2019, 03:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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