В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа

«Возможно, это единственные письменные записи со встречи двух глав государств, и заметки переводчика нельзя забирать или уничтожать, только потому, что президент Трамп, возможно, хочет их скрыть. Президенту Трампу и госсекретарю Помпео это может не нравиться, но закон требует, чтобы заметки переводчика были возвращены и сохранены», — заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.(РИА Новости)