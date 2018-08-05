В США мужчину арестовали за издевательство над бизоном

Полиция США арестовала мужчину за издевательство над бизоном в Йеллоустоунском национальном парке. 55-летнего Раймонда Рейнке нашли после того, как несколько дней назад в сети появилось видео, на котором он устроил карриду с животным.

Импровизированной ареной противостояния стала дорога на въезде в заповедник. Почувствовавший себя матадором мужчина вплотную приближался к бизону и дразнил его. Никто не пострадал.

«Преследование дикой природы незаконно в любом национальном парке», — заявил телеканалу Fox News представитель заповедника (iz.ru)

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