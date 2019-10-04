В США мужчина убил сына, пытаясь изгнать из него демона

В Аризоне полиция арестовала 31-летнего Пабло Мартинеза, обвиняемого в убийстве сына, передает телеканал FOX8.
По словам следователей Мартинез признался, что заливал мальчику в горло горячую воду. Он объяснил это тем, что увидел внутри своего шестилетнего сына демона и решил изгнать его.
Мужчина рассказал, что держал ребенка под краном в ванной, а горячая вода «начала изгонять демона». В таком состоянии мальчик находился от пяти до десяти минут.
В судебных документах указывается, что мальчика доставили в медицинский центр Университета Баннера с ожогами 15% тела. Там его признали мертвым.
Сейчас Мартинез находится под стражей.(РИА Новости)
| 2019-10-04T12:51:58+00:00 4 октября 2019, 13:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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