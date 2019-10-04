В США мужчина убил сына, пытаясь изгнать из него демона

В Аризоне полиция арестовала 31-летнего Пабло Мартинеза, обвиняемого в убийстве сына, передает телеканал FOX8

По словам следователей Мартинез признался, что заливал мальчику в горло горячую воду. Он объяснил это тем, что увидел внутри своего шестилетнего сына демона и решил изгнать его.

Мужчина рассказал, что держал ребенка под краном в ванной, а горячая вода «начала изгонять демона». В таком состоянии мальчик находился от пяти до десяти минут.

Жена Пабло вызвала полицию, однако, когда стражи порядка прибыли на место происшествия, то нашли ребенка в кровати. Он не подавал признаков жизни.

В судебных документах указывается, что мальчика доставили в медицинский центр Университета Баннера с ожогами 15% тела. Там его признали мертвым.