В США мужчина убил сына, пытаясь изгнать из него демона

В Аризоне полиция арестовала 31-летнего Пабло Мартинеза, обвиняемого в убийстве сына, передает телеканал FOX8.
По словам следователей Мартинез признался, что заливал мальчику в горло горячую воду. Он объяснил это тем, что увидел внутри своего шестилетнего сына демона и решил изгнать его.
Мужчина рассказал, что держал ребенка под краном в ванной, а горячая вода «начала изгонять демона». В таком состоянии мальчик находился от пяти до десяти минут.
В судебных документах указывается, что мальчика доставили в медицинский центр Университета Баннера с ожогами 15% тела. Там его признали мертвым.
Сейчас Мартинез находится под стражей.(РИА Новости)