В США мужчина получил 15 лет тюрьмы за планирование теракта в Сан-Франциско

Американец, планировавший устроить теракт в городе Сан-Франциско (штат Калифорния) в 2017 году во имя террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), приговорен к 15 годам тюрьмы. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Восточного округа Калифорнии, опубликованном в понедельник.

«27-летний Эверитт Аарон Джеймсон, проживавший в Модесто (штат Калифорния), приговорен к 15 годам тюрьмы и пожизненному нахождению под надзором после освобождения за попытку оказать материальную поддержку иностранной террористической организации «Исламское государство», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, Джеймсон собирался в день празднования католического Рождества (25 декабря) совершить теракт на пирсе в северной части города. В этом туристическом квартале расположено много магазинов и различных увеселительных заведений.

Джеймсон был задержан в декабре прошлого года в своем доме, власти обнаружили у него несколько единиц огнестрельного оружия и пиротехнику. По данным властей, мужчина работал водителем. До этого он служил в Корпусе морской пехоты США и получил большой опыт обращения с огнестрельным оружием, в частности прицельной стрельбы.

Как сообщили в прокуратуре, Джеймсон просматривал в интернете и публиковал материалы, связанные с международными террористическими группировками, в том числе ИГ. Экс-морпех поддерживал связь с сотрудниками ФБР, которые работали под прикрытием, выдавая себя за сторонников ИГ. Джеймсон рассказал им о своем плане, после чего его арестовали. Максимальный срок, грозивший американцу, составлял 40 лет лишения свободы.

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