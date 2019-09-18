В США машина протаранила вестибюль башни Trump Plaza

Машина протаранила вход в высотку Trump Plaza в штате Нью-Йорк, в результате чего пострадал один человек, передает телеканал CBS News

Инцидент произошел в городе Нью-Рошелл, который расположен в 16 милях (около 26 км) от Нью-Йорка. В автомобиле находился человек, и в настоящий момент неясно, был ли он ранен. Однако ранения получил человек, который находился в вестибюле отеля.

При этом полиция города полагает, что авария произошла случайно, водитель действовал непреднамеренно. Сейчас ведется расследование.