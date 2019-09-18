В США машина протаранила вестибюль башни Trump Plaza

Машина протаранила вход в высотку Trump Plaza в штате Нью-Йорк, в результате чего пострадал один человек, передает телеканал CBS News.
Инцидент произошел в городе Нью-Рошелл, который расположен в 16 милях (около 26 км) от Нью-Йорка. В автомобиле находился человек, и в настоящий момент неясно, был ли он ранен. Однако ранения получил человек, который находился в вестибюле отеля.
При этом полиция города полагает, что авария произошла случайно, водитель действовал непреднамеренно. Сейчас ведется расследование.
В свою очередь, репортер телеканала Тони Айелло в своем Twitter разместил несколько видео последствий столкновения и указал, что водитель-мужчина вышел из машины, после чего сел на диван в лобби, ничего при этом не сказав. Он получил «несколько ранений, не угрожающих жизни».(РИА Новости)