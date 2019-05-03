В США картина Нельсона Манделы ушла с молотка за 112 тысяч долларов

Картина бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, изображающая дверь его тюремной камеры на острове Роббен, была продана на торгах аукционного дома Bonhams в Нью-Йорке за 112 тысяч долларов, передает РИА Новости.

«Когда мой отец ушел с поста президента на пенсию, он не находил, чем занять себя. Я думаю, для него искусство было прекрасным способом самовыражения или попыткой примириться с его историей … всей его жизнью», — заявила дочь Манделы, выставившая картину отца на торги. Всего Мандела оставил около 22 набросков.

Сообщается, что камеру номер 5, дверь и ключ от которой изобразил Мандела на картине, неоднократно посещали главы государств со всего мира, включая бывших президентов США Барака Обаму и Билла Клинтона.

| 2019-05-03T08:01:14+00:00 3 мая 2019, 09:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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