В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке

В Калифорнии избили мужчину в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» на русском, сообщается в пресс-релизе полиции Эрмоса Бич.
Отмечается, что сам инцидент произошел еще 2 сентября вечером в туалете ресторана в центре Эрмоса Бич, однако подозреваемого в причастности к происшествию 32-летнего Дэвида Делгадо задержали лишь в этот вторник.
Подозреваемый подошел к жертве в туалете и спросил его о значении надписи на кепке, после чего подозреваемый несколько раз ударил жертву по лицу, из-за чего последний упал на пол. Подозреваемый продолжил избивать жертву и затем украл его головной убор и сбежал», — говорится в пресс-релизе.
В сообщении подчеркивается, что Делгадо подозревается в избиении с причинением серьезных травм, а также ограблении.(РИА Новости)