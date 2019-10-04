В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке

Подозреваемый подошел к жертве в туалете и спросил его о значении надписи на кепке, после чего подозреваемый несколько раз ударил жертву по лицу, из-за чего последний упал на пол. Подозреваемый продолжил избивать жертву и затем украл его головной убор и сбежал», — говорится в пресс-релизе.