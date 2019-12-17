В США идет подготовка к голосованию по импичменту

Ожидается, что на этой неделе Палата представителей вынесет на голосование две статьи импичмента, подготовленные юридическим комитетом. Вполне вероятно, что Дональд Трамп станет третьим президентом в истории США, которого подвергли импичменту. Демократы обвиняют его в злоупотреблении полномочиями, которое выразилось в попытках убедить Украину расследовать деятельность одного из главных соперников на выборах в следующем году. Трамп и его сторонники настаивают на том, что он не сделал ничего противозаконного, сообщает Голос Америки.

Юридический комитет Палаты представителей одобрил две статьи импичмента – о злоупотреблении полномочиями и о воспрепятствовании работе Конгресса. Результаты голосований соответствовали партийной принадлежности законодателей. Этому предшествовали слушания, носившие ожесточенный и откровенно партийный характер.

«Президент вступал в сговор в поисках иностранного вмешательства на выборах 2016 года. Он открыто добивался иностранного вмешательства на выборах 2020 года, и он представляет постоянную угрозу нашей национальной безопасности. У нас конституционная демократия или у нас монархия, при которой президент не подотчетен? Вот в чем главный вопрос», – подчеркивает глава Юридического комитета демократ Джеррольд Надлер.

Если конгрессмены, как ожидается, проголосуют за передачу дела об импичменте на рассмотрение в контролируемый республиканцами Сенат, то сенаторы сыграют роль присяжных.