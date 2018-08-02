В США хотят допросить Эмина Агаларова

«Идут переговоры… Пока неясно, как все обернется», — заявил Балбер, отвечая на вопрос о возможном допросе. Адвокат не уточнил, заинтересован ли Мюллер в разговоре с отцом Эмина Арасом. Комментарий офиса спецпрокурора телеканалу получить не удалось.Ранее американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Также в СМИ сообщалось, что возможность передачи компромата на Клинтон якобы обсуждали на встрече Юрий Чайка и Арас Агаларов.

РИА Новости