В США хотят допросить Эмина Агаларова

Спецпрокурор США по «делу России» Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса певца Эмина Агаларова, сообщил телеканалу NBC адвокат музыканта Скотт Балбер.

«Идут переговоры… Пока неясно, как все обернется», — заявил Балбер, отвечая на вопрос о возможном допросе. Адвокат не уточнил, заинтересован ли Мюллер в разговоре с отцом Эмина Арасом. Комментарий офиса спецпрокурора телеканалу получить не удалось.Ранее американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Также в СМИ сообщалось, что возможность передачи компромата на Клинтон якобы обсуждали на встрече Юрий Чайка и Арас Агаларов.

РИА Новости

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| 2018-08-02T23:09:58+00:00 3 августа 2018, 03:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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