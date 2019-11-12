В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в штате Джорджия для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления после недавних падений, сообщил в пресс-релизе президентский Центр Картера.
За последний год Картера уже госпитализировали с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра, из-за чего ему делали операцию.
«Бывший президент США Джимми Картер был принят в больницу при университете Эмори сегодня вечером (в понедельник по времени США — ред.) для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие его недавних падений», — говорится в заявлении.
| 2019-11-12T06:51:35+00:00 12 ноября 2019, 10:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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