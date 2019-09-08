В США госпитализировали эмира Кувейта

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован в США для проведения медицинского обследования, в связи с чем его запланированная встреча с американским президентом Дональдом Трампом отложена. Об этом сообщило в воскресенье информагентство KUNA, передает ТАСС.

Глава вашингтонской администрации и эмир Кувейта должны были провести встречу 12 сентября в Белом доме. Как сообщалось в заявлении пресс-службы президента США, стороны намеревались обсудить развитие обстановки в ближневосточном регионе, сотрудничество по вопросам безопасности и борьбу с терроризмом.

Как отмечает KUNA, о новой дате проведения встречи двух лидеров будет сообщено позднее.

| 2019-09-08T22:28:23+00:00 9 сентября 2019, 03:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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