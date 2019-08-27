В США двое детей погибли в ДТП с участием угнанной машины полиции

По меньшей мере два ребенка погибли, еще 10 человек получили ранения после того, как угнанный полицейский джип врезался в несколько припаркованных автомобилей в американском городе Дейтон (штат Огайо). Как передает ТАСС, об этом в ночь на вторник сообщил телеканал CBS со ссылкой на власти.

Отмечается, что среди пострадавших было как минимум семь детей. В настоящее время врачи борются за жизни трех участников дорожного происшествия. Подозреваемый в угоне полицейского автомобиля был также госпитализирован, указывает телеканал.

На месте ДТП работают следователи. Другие детали пока не приводятся.

| 2019-08-27T09:41:09+00:00 27 августа 2019, 12:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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