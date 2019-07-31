В США допустили отказ от торговой сделки с Британией при нарушении Белфастского соглашения

Конгресс США может проголосовать против заключения соглашения о свободной торговле с Великобританией, если Соединенное Королевство в процессе выхода страны из Евросоюза пересмотрит Белфастское соглашение, которое регулирует отношения между югом и севером Ирландии. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

«У меня не было бы большого желания одобрять двустороннюю торговую сделку с Великобританией, если они [власти Соединенного Королевства] поставили бы под угрозу [Белфастское] соглашение», — приводит издание слова конгрессмена Ричарда Нила, члена комитета по доходам и расходам Палаты представителей. По его мнению, даже без учета этого вопроса, принятие такого комплексного договора может занять порядка пяти лет.

В свою очередь конгрессмен от штата Нью-Йорк Питер Кинг отметил, что без решения вопроса ирландской границы «будет очень тяжело получить одобрение Конгресса». При этом cпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила мнение, что у соглашения «нет ни малейшего шанса» на утверждение законодателями.

27 июля новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле между странами сразу же после реализации Brexit.(ТАСС)