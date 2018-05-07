В США демократы хотят опубликовать рекламу из Facebook по «российскому делу»

Демократы из комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США готовятся обнародовать подборку рекламы из Facebook, якобы связанную с Россией. Будет представлено порядка 3 тыс. объявлений. Реклама, размещенная, по данным соцсети, через компанию Internet Research Agency, может быть опубликована уже на этой неделе. Об этом сообщают источники The Wall Street Journal.

В начале ноября на слушаниях в Конгрессе США сенаторы потребовали от Facebook идентифицировать всех пользователей, которые могли увидеть российскую политическую рекламу и предупредить их.

В ходе слушаний Facebook сообщил о 80 тыс. публикаций с целью влияния на общественное мнение в США, Twitter выявил 2752 учетные записи, которые принадлежали неким российским структурам, а Google обнаружил 18 каналов, которые могут быть связанны с Россией. В российском МИДе подвели итоги этих слушаний и объявили, что мероприятие «подтвердило отсутствие доказательств государственного российского вмешательства» в политические процессы в США.

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