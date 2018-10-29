В США число водителей под марихуаной превысило число пьяных

В США все больше водителей употребляют марихуану перед тем, как сесть за руль — содержащийся в ней тетрагидроканнабинол обнаруживается в крови водителей чаще, чем алкоголь, выяснили исследователи из Нью-Йоркского и Калифорнийского университетов. Как передает Газета.ру, исследование было опубликовано в журнале Journal of Drug Policy Analysis.

После того, как в некоторых штатах США была легализована марихуана, возросло количество людей, садящихся за руль после ее употребления. Проанализировав ряд посвященных употреблению марихуаны и вождению работ, исследователи установили, что американцы проводят за рулем под воздействием марихуаны до 15 млрд часов в год. При этом каннабиоиды обнаруживаются при проверке водителей в 13% случаев, в то время как алкоголь — лишь в 8%.

Авторы работы предупреждают, что эффект воздействия марихуаны на вождение не изучен до конца. При этом статистика показывает, что при употреблении марихуаны возрастает риск несчастных случаев, особенно в сочетании с алкоголем и другими наркотиками. Отдельная проблема — отсутствие подходящих тестов для определения содержания каннабиодов в организме: если содержание алкоголя можно быстро определить по выдыхаемому воздуху с помощью специального устройства, то для анализа на каннабиоды необходимо взять кровь или мочу пациента и провести лабораторную диагностику.

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