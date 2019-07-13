В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы «Зона 51» в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Военная база «Зона 51» в американском штате Невада долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года «День независимости» база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.

«Мы все встретимся у туристического места Alien Center Зоны 51 и скоординируем наш вход», — пишут организаторы. На данный момент более 600 тысяч человек заявили, что примут участие в мероприятии, и ещё 592 тысячи проявили к нему интерес. Мероприятие запланировано на 20 сентября, сообщает РИА Новости.
Организаторы также предлагают участникам бежать «как Наруто, чтобы опередить пули», следуя уникальному стилю главного героя японского аниме «Наруто», который бегал с отведенными назад руками и опущенной головой.
| 2019-07-13T19:04:43+00:00 13 июля 2019, 19:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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