В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Военная база «Зона 51» в американском штате Невада долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года «День независимости» база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.

«Мы все встретимся у туристического места Alien Center Зоны 51 и скоординируем наш вход», — пишут организаторы. На данный момент более 600 тысяч человек заявили, что примут участие в мероприятии, и ещё 592 тысячи проявили к нему интерес. Мероприятие запланировано на 20 сентября, сообщает РИА Новости.