В США более 13 тыс. жителей Мэдисона остались без света

Более 13 тыс. человек остались без электроснабжения в американском городе Мэдисон (штат Висконсин) в результате пожара на подстанции. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в пятницу телекомпания CNN.

По словам представителя компании Madison Gas and Electric, обеспечивающей электроснабжение города, «сотрудники делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества». Он также подчеркнул, что пожар, вспыхнувший утром, был вызван исключительно техническими неисправностями и никак не связан с чрезвычайно жаркой погодой. Как уточняет телеканал, в течение дня температура воздуха в городе может достигать 40 градусов по Цельсию.

| 2019-07-19T22:28:25+00:00 20 июля 2019, 05:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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