В США Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт из-за неполадок в работе двигателя

Авиалайнер Boeing 737 MAX компании Southwest Airlines во вторник вернулся в аэропорт вылета в городе Орландо (штат Флорида) из-за неполадок в работе двигателя. Об этом говорится в заявлении Федерального авиационного управления (ФАУ) США, полученном ТАСС по электронной почте.

Как следует из документа, экипаж лайнера вскоре после вылета «объявил о чрезвычайной ситуации» на борту после того, как стало известно о проблеме с двигателем. «Самолет вернулся и благополучно приземлился в Орландо». В ФАУ уточнили, что самолет следовал без пассажиров. Ранее телеканал Fox News сообщал, что на борту находились только двое пилотов и два пассажира.

| 2019-03-27T07:04:30+00:00 27 марта 2019, 08:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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