В США автомобиль влетел в ресторан на глазах у мэра

Три человека госпитализированы и находятся в критическом состоянии в населенном пункте Мамаронек штат Нью-Йорк. Люди пострадали после того, как в фасад ресторана Enzo’s врезался автомобиль. Об этом сообщает Mamaroneck Daily Voice.

Возле места происшествия в это время обедал местный градоначальник. По его словам, произошедшее его поразило: «Машина просто проделала зияющую дыру в том месте, где была пара французских дверей».

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