В США автомобиль влетел в ресторан на глазах у мэра

Три человека госпитализированы и находятся в критическом состоянии в населенном пункте Мамаронек  штат  Нью-Йорк. Люди пострадали после того, как в фасад ресторана Enzo’s врезался автомобиль. Об этом сообщает Mamaroneck Daily Voice.

Возле места происшествия в это время обедал местный градоначальник. По его словам, произошедшее его поразило: «Машина просто проделала зияющую дыру в том месте, где была пара французских дверей».

Правоохранители устанавливают личность водителя и причины аварии

 

39 просмотров
| 2018-05-07T08:55:12+00:00 7 мая 2018, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

По теме