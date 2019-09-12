В США ароматические добавки для электронных сигарет будут запрещены

Министр здравоохранения США Алекс Азар сообщил в четверг, 12 сентября, о том, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) разрабатывает директиву о запрете любых ароматических жидкостей для электронных сигарет, кроме имеющих запах табака.

Ужесточить стандарты производства наполнителей для электронных сигарет правительство подвиг ряд смертей, связанных, как полагают медики, с вейпингом — вдыханием водяного пара с различными ароматическими добавками. По официальным данным, всего в США на сегодня зафиксированошесть смертей и более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, возможно связанных с серьезным повреждением легких, вызванным курением электронных сигарет.

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 сентября, назвал использование электронных сигарет «большой проблемой».