В США арестовали подавшую в суд на Трампа порноактрису

В США во время выступления в стрип-клубе в штате Огайо арестовали порноактрису Стефани Клиффорд, известную под псевдонимом Сторми Дэниелс. Об этом в четверг, 12 июля, сообщил ее адвокат Майкл Авенатти в своем Twitter.

«Я только что получил сообщение от моей клиентки Сторми Дэниелс об аресте в Колумбусе (штат Огайо) во время ее выступления с программой, которую она показывала почти в сотни стрип-клубов по всей стране», — говорится в сообщении.

Адвокат увидел в этом аресте политический аспект и заявил о намерении бороться с «фиктивными обвинениями».

В другом твитте Авенатти уточнил, что порноактрису арестовали за то, что она «позволила клиенту прикоснуться к ней во время выступления на сцене». По словам правозащитника, он крайне удивлен, что государство выделяет бюджетные средства полиции на проведение подобных операций.

В марте этого года Клиффорд подала в суд иск к президенту США Дональда Трампа. Претензии актрисы были связаны с соглашением о неразглашении информации о ее интимной связи с американским лидером. По ее словам, Трамп его не подписал, в связи с чем его нельзя считать действительным. Позже актриса подала в суд второй иск.

Майкл Авенатти в связи с иском сообщил о близких отношениях Клиффорд и американского лидера, которые продолжались с лета 2006 года. Тогда, по словам адвоката, они встречались в гостиницах Лейк-Тахо и Беверли-Хиллз. В 2016 году, всего за неделю до президентских выборов, на счет «доверенного лица Клиффорд» было выплачено $130 тыс. Порноактриса за эту сумму должна была молчать и не говорить о своей ранней связи с Трампом.

В ответ на обвинения адвокат президента Майкл Коэн заявил, что Трамп «решительно отрицает любые подобные связи» с порноактрисой. Позже Белый дом сообщил о победе Трампа в суде над Клиффорд. В апреле американский лидер отметил, что не знал о выплате порноактрисе за молчание об интимной связи.

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