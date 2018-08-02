В США арестовали еще одного бизнесмена по делу о коррупции в PDVSA

Власти США арестовали еще одного бизнесмена по делу о коррупции в венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил минюст США.
Таким образом, число задержанных в рамках расследования коррупционной схемы в PDVSA с участием граждан Венесуэлы, США и других стран увеличилось до 17 человек, 12 из них признали свою вину.
Как сообщил минюст, во вторник в аэропорту Майами был задержан гражданин Венесуэлы и США Хосе Мануэль Гонсалес Тестино, обвиняемый в выплате взяток представителям PDVSA в обмен на выгодные контракты. По данным следствия, Гонсалес с сообщником выплатили 629 тысяч долларов взяток.
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