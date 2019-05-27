В США анаконда самоклонировалась

В США самка зеленой анаконды по кличке Анна обзавелась потомством без участия самцов. Об этом сотрудники аквариума рассказали Daily Mirror, сообщает РИА Новости.

По их словам, анаконда содержалась в серпентарии, где не было самцов. Появление потомства стало возможным благодаря партеногенезу – форме размножения, при которой из яйцеклетки развивается взрослый организм без оплодотворения.

Партеногенез характерен в первую очередь для насекомых, однако для анаконд – это второй случай в истории.

При этом большая часть потомства оказалась мертворожденной, но двоим детенышам удалось выжить. Как рассказали сотрудники аквариума, родившиеся анаконды – генетические клоны матери.