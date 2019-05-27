В США анаконда самоклонировалась

В США самка зеленой анаконды по кличке Анна обзавелась потомством без участия самцов. Об этом сотрудники аквариума рассказали Daily Mirror, сообщает РИА Новости.

По их словам, анаконда содержалась в серпентарии, где не было самцов. Появление потомства стало возможным благодаря партеногенезу – форме размножения, при которой из яйцеклетки развивается взрослый организм без оплодотворения.

Партеногенез характерен в первую очередь для насекомых, однако для анаконд – это второй случай в истории.

При этом большая часть потомства оказалась мертворожденной, но двоим детенышам удалось выжить. Как рассказали сотрудники аквариума, родившиеся анаконды – генетические клоны матери.

| 2019-05-27T23:02:29+00:00 28 мая 2019, 02:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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