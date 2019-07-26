В среднем свыше семи тысяч человек в день остаются в отелях Азербайджана

В январе-июне 2019 года отели Азербайджана были заняты 1,33 миллиона ночей, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на государственный комитет статистики Азербайджана.

В отелях Азербайджана останавливаются в среднем 7,33 тысячи человек в день.

Согласно данным Госкомстата, около 63,3 процента всех занятых ночей пришлось на Баку, 8,7 процента — Габалу, по четыре процента — на Нафталан и Губу, 3,8 процента — Гусары, 3,4 процента — Нахчыван, 1,6 процента — Хачмаз, 1,3 процента — Мингячевир. По одному проценту — на Гах и Гянджу. В других районах и городах — 8,2 процента. Количество ночевок, проведенных гражданами Азербайджана, увеличилось на 5,5 процента по сравнению с январем-июнем 2018 года и достигло 373,3 тысячи.

Среди туристов-иностранцев абсолютное большинство (77,6 процента) оставалось в Баку, восемь процентов — в Габале, по 3,4 процента — в Нахчыване и Нафталане, а три процента — в Губе.

В целом, количество ночевок, проведенных иностранцами и лицами без гражданства, увеличилось на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 954,2 тысячи или 72 процента от общего числа.

Юолбше всего азербайджанскими отелями пользовались граждане ОАЭ (12,9 процента), России (12,2 процента), Саудовской Аравии (8,7 процента) и Индии (5,9 процента). Среди граждан прочих стран отметились гости из Израиля (5,6 процента), Турции(5,4 процента) и Ирана (пять процентов).

В первом полугодии доходы отелей увеличились на 12,4 процента или на 187,7 миллиона манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.