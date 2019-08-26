В Средиземном море спасли около 100 мигрантов

Владелец и капитан корабля Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch) написал в сети Twitter: «Я очень рад, что мы спасли всех людей. Нам удалось это буквально в последнюю секунду, так как лодка почти утонула».

Теперь капитан судна просит правительство ФРГ о содействии, чтобы Eleonore разрешили войти в один из европейских портов, пишет korrespondent.net.