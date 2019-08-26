В Средиземном море спасли около 100 мигрантов

Немецкое спасательное судно Eleonore спасло около 100 мигрантов в Средиземном море примерно в 50 километрах от побережья Ливии. Об этом  в понедельник, 26 августа, заявил Аксель Штайер — сооснователь немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, которая финансирует судно Eleonore.

Владелец и капитан корабля  Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch) написал в сети Twitter: «Я очень рад, что мы спасли всех людей. Нам удалось это буквально в последнюю секунду, так как лодка  почти утонула».
Теперь капитан судна просит правительство ФРГ о содействии, чтобы Eleonore разрешили войти в один из европейских портов, пишет korrespondent.net.
| 2019-08-26T22:02:14+00:00 26 августа 2019, 22:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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