В Средиземном море спасли около 100 мигрантов

Немецкое спасательное судно Eleonore спасло около 100 мигрантов в Средиземном море примерно в 50 километрах от побережья Ливии. Об этом в понедельник, 26 августа, заявил Аксель Штайер — сооснователь немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, которая финансирует судно Eleonore.
Владелец и капитан корабля Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch) написал в сети Twitter: «Я очень рад, что мы спасли всех людей. Нам удалось это буквально в последнюю секунду, так как лодка почти утонула».
Теперь капитан судна просит правительство ФРГ о содействии, чтобы Eleonore разрешили войти в один из европейских портов, пишет korrespondent.net.