В спасении моряков с пострадавших танкеров принимали участие ВМС Омана

Два корабля ВМС султаната Омана принимали участие в спасении экипажей танкеров, пострадавших в четверг в Оманском заливе, сообщил, по информации РИА Новости, Оманский национальный телеканал.

По информации телеканала, Оман с «огромным беспокойством» наблюдает за военной эскалацией и событиями, связанными с войной в Йемене, в том числе нападением на международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии, где в результате ракетного обстрела мятежниками из движения «Ансар Алла» из Йемена получили ранения 26 человек.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.