В спасении моряков с пострадавших танкеров принимали участие ВМС Омана

Два корабля ВМС султаната Омана принимали участие в спасении экипажей танкеров, пострадавших в четверг в Оманском заливе, сообщил, по информации РИА Новости, Оманский национальный телеканал.

По информации телеканала, Оман с «огромным беспокойством» наблюдает за военной эскалацией и событиями, связанными с войной в Йемене, в том числе нападением на международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии, где в результате ракетного обстрела мятежниками из движения «Ансар Алла» из Йемена получили ранения 26 человек.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

| 2019-06-14T15:20:58+00:00 14 июня 2019, 17:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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