В SpaceX подтвердили потерю капсулы Crew Dragon

Космическая капсула Crew Dragon, которая должна была быть использована для первого пилотируемого орбитального полета космического корабля SpaceX была уничтожена во время недавних испытаний, и причина аварии до сих пор остается неизвестной, информирует Голос Америки.

Об этом сообщила компания Илона Маска SpaceX. Сразу после инцидента 23 апреля SpaceX заявила, что капсула была «серьезно повреждена» в результате аварии во время испытаний вспомогательных двигателей аппарата. Причина аварии не сообщалась, представитель SpaceX назвал происшествие «аномалией».

На появившемся в канале Youtube видео видно, что произошел мощный взрыв в результате которого капсула уничтожена полностью. Газета Orlando Sentinel сообщила, что, судя по проверенной её сотрудниками документации НАСА – видео относится именно к указанному эпизоду.

Потеря первого аппарата SpaceX для отправки людей на орбиту, предположительно, приведет к переносу запусков пилотируемых космических кораблей компании SpaceX, первый из которых планировался на конец июля нынешнего года.

По планам NASA частные корабли разработки SpaceX и Boeing должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли «Союз» при доставке астронавтов на МКС.