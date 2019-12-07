В Совфеде раскритиковали предложение «Нафтогаза» по газовому спору

Предложение «Нафтогаза» засчитывать новые поставки в счет долга, который был присужден в пользу Украины Стокгольмским арбитражем, «неправильно» и оно может быть отвергнуто. Об этом в субботу, 7 декабря, рассказал первый зампред Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«По этой логике, мы должны взимать с Украины деньги за кредит, который был в декабре 2013 года сдан. Это $3 млрд, которые Украина не собирается выплачивать», — цитирует его RT.

Сенатор предложил дождаться результатов саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который пройдет 9 декабря в Париже, и отметил, что во время беседы президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского эти вопросы будут обсуждаться. «Я даже не сомневаюсь, что российская сторона примет абсолютно правильное решение», — подчеркнул он.

Накануне, 6 декабря, «Нафтогаз» уведомила российский «Газпром», что готова отозвать новые иски при условии выгодного долгосрочного транзита. Также «Нафтогаз» заявил о согласии получить уже присужденные ему $3 млрд газом.

Ранее в этот день министр энергетики России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа. Он отметил, что переговоры идут интенсивно, и подчеркнул, что Москва настроена найти решение.

Предыдущее общение сторон состоялось 20 ноября по видеосвязи, а 8 ноября прошли трехсторонние консультации и продолжались почти пять часов. Кроме того, в ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Ранее в 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов. Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований (iz.ru).