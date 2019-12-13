В состоянии здоровья Огтая Гюльалыева наблюдается улучшение

В состоянии здоровья правозащитника Огтая Гюльалыева, лечение которого продолжается в Турции после перенесенного ДТП, наблюдается улучшение.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространил сын правозащитника Табриз Гюльалыев.

«В состоянии моего отца Огтая Гюльалыева наблюдается прогресс. За последние два дня у него не было температуры и улучшилось дыхание. Также снижается уровень кератина в почках. Скорее бы уже услышать добрые вести.

От имени своей семьи, выражаю глубокую благодарность всем, кто оказал поддержку моему отцу», — сказал сын правозащитника.

Напомним, что 29 октября в 17:20 на территории Насиминского района — на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина таксист Кянан Абдуллаев на автомобиле Hyundai Accent сбил переходившего дорогу пешехода, правозащитника Огтая Гюльалыева.

В результате у правозащитника, получившего тяжелые повреждения, произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время его лечение продолжается при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Американской клинике в Турции.

| 2019-12-13T21:42:52+00:00 14 декабря 2019, 00:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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