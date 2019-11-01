В состоянии ожидания

В эти дни в Азербайджане с официальным визитом находился спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар. В рамках двухдневного визита (30-31 октября) спецпредставитель ЕС встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На встрече глава государства еще раз подтвердил позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и подчеркнул, что конфликт должен решаться только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Также спецпредставитель встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на линии фронта.

Комментируя итоги встреч #, директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили сказал, что основная задача спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу — это конфликты в регионе.

«Он вплотную интересуется ситуацией в прифронтовой зоне. Три раза в год он бывает в регионе, чтобы на месте ознакомиться с политической ситуацией. Как известно Пашинян сделал такие заявления, которые неприемлемы не только для Азербайджана, но и для международного сообщества. Особенно для тех стран, которые вплотную занимаются карабахским конфликтом», — сказал он.

Эксперт также считает, что Пашинян озадачил своим заявлением «Карабах – это Армения. И точка» и ООН, и ОБСЕ, и ЕС и другие международные организации.

«Все международные акторы после этого заявления обеспокоены ситуацией и все интересуются, какие ответные шаги будет предпринимать Азербайджан. Это основная тема повестки дня», — подчеркнул он.

Алили также добавил, что Тойво Клаар и в целом представители ЕС всегда интересуются ситуацией вокруг гражданского общества.

По его словам, они заинтересованы в развитии гражданского общества в Азербайджане для того, чтобы получать правильную и объективную информацию о стране.

«Нужно сказать, что сейчас есть определенные улучшения в ситуации с гражданским обществом в Азербайджане и есть надежда, что ситуация будет развиваться в положительном русле и дальше. Если отношения между ЕС и Азербайджаном будут развиваться, то это поможет и развитию гражданского общества», — добавил он.

Политолог также отметил, что сейчас и Азербайджан и ЕС находятся в состоянии ожидания, поскольку в ЕС ожидают прихода к руководству новой команды.

«Новое правительство в ЕС будет сформировано в декабре и на данном этапе отношения формируются под новую команду. С учетом того, что в последнее время в Азербайджане произошли очень большие кадровые перестановки, и у нас в стране ситуация уже иная. Поэтому со своей стороны ЕС хочет выждать до конца, чтобы понять, что происходит в кадровой политике Азербайджана», — сказал он.

Эксперт также отметил, что сейчас руководство Азербайджана делает ставку на экономику.

«Новый премьер-министр экономист, также создано новое «суперминистерство», которое обладает обширными полномочиями. Это все говорит о том, что вопросы экономики для президента на первом плане. Глава государства своими экономическими реформами намерен привлечь в страну иностранные инвестиции. Поэтому в азербайджано-европейских отношениях стоит ждать много позитивных моментов», — резюмировал он.