В состав военного комитета НАТО впервые вошла женщина

Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО, сообщила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен – первую женщину в военном комитете НАТО», — написала Лунгеску в сети микроблогов Twitter.
Военный комитет НАТО объединяет начальников генштабов государств-членов альянса. Глава военного комитета является главным военным советником генерального секретаря НАТО, при его посредничестве мнения военачальников доводятся до органов организации, несущих ответственность за принятие политических решений.