В состав военного комитета НАТО впервые вошла женщина

Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО, сообщила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен – первую женщину в военном комитете НАТО», — написала Лунгеску в сети микроблогов Twitter.
Военный комитет НАТО объединяет начальников генштабов государств-членов альянса. Глава военного комитета является главным военным советником генерального секретаря НАТО, при его посредничестве мнения военачальников доводятся до органов организации, несущих ответственность за принятие политических решений.
| 2019-06-22T20:01:22+00:00 22 июня 2019, 20:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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