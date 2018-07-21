В Солсбери яд Новичок ищут в общественных туалетах

Специалисты в костюмах химзащиты ищут в общественных туалетах Солсбери, следы нервно-паралитического вещества Новичок. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Sky News.

Отмечается, что работы в туалетах, расположенных в парке Сады королевы Елизаветы, начались в пятницу, а в субботу утром продолжились. Территория туалетов оцеплена.

Этот парк, предположительно, был одним из мест, которое посещали Чарли Роули и Дон Стерджес, пострадавшие от отравления Новичком.

Напомним, Роули вместе со своей подругой Дон Стерджесс попали в больницу 30 июня с признаками отравления нервно-паралитическим веществом, которое власти страны считают Новичком. Стерджесс в результате умерла через несколько дней, а Роули пришел в себя и смог дать показания.

Как выяснилось, во время прогулки по улице Роули и Стерджесс нашли флакон, в котором, как они посчитали, были духи. Стерджесс, как считают следователи, разбрызгала вещество на руки и лицо, что и привело к тяжелому отравлению.

При этом полиция не нашла никаких подтверждений того, что Роули и Стерджесс когда-нибудь общались с экс-разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. По одной из версий, нашедший ими флакон мог использоваться при предыдущем преступлении. Однако определить общее происхождение яда может только вскрытие Стерджесс, которое было сделано 17 июля.

В России отвергают обвинения в причастности к обоим инцидентам. Как заявлял российский МИД, британские правоохранительные органы отказываются от сотрудничества с Москвой в расследовании происшествия.

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