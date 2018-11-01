В Софии состоялось первое заседание азербайджано-болгарского Стратегического диалога

В рамках визита в Болгарию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел страны Болгарии Екатериной Захариевой.

Как сообщает Report, после двусторонней встречи между делегациями двух стран состоялось первое заседание азербайджано-болгарского Стратегического диалога.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что двусторонние отношения сотрудничества основываются на нормы и принципы международного права, в частности суверенитет, а также принцип уважения международно признанных границ, в том числе взаимное доверие и взаимопонимание.

Ранее Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Болгарии.

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