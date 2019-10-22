В SOCAR рассказали об объеме транспортировки газа через TANAP

Трансанатолийский газопровод (TANAP), являющийся частью проекта «Южный газовый коридор», транспортировал около 1,798 миллиарда кубических метров газа с января по сентябрь 2019 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

Отметим, что запуск первой очереди газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, а с конца июня по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом «Южного газового коридора» трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» — 51 процент, SOCAR Turkey Enerji — семь процентов, Botas — 30 процентов, BP — 12 процентов.